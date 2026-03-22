Севиля затъва след загуба от Валенсия и остава близо до дъното

Севиля загуби с 0:2 от Валенсия на свой терен в мач от 29-ия кръг на Ла Лига и остана само на три точки над зоната на изпадащите. Андалусийци продължават слабата си серия и имат едва една победа в последните седем срещи. Валенсия записа четвърти успех в шест мача и се изкачи до 11-ото място в класирането. Напрежението при домакините нараства с всеки изминал кръг.

Гостите решиха двубоя още през първото полувреме. Уго Дуро откри резултата, а малко по-късно Ларджи Рамазани удвои преднината на Валенсия.

Севиля не успя да отговори и отново показа сериозни проблеми както в защита, така и в атака. Домакините създадоха положения, но липсата на ефективност отново се оказа решаваща.

Формата на Севиля продължава да буди сериозни притеснения. Отборът има само една победа в последните си седем мача в шампионата и се намира опасно близо до зоната на изпадащите.

„Не можем да играем така. Сега ни предстои серия от финали и трябва да се подобрим. Целта ни е да се борим да не изпаднем“, заяви халфът Джибрил Соу след срещата.

Мачът беше белязан и от неприятен инцидент. Защитникът на Валенсия Хосе Луис Гая и нападателят на Севиля Хуанлу се сблъскаха два пъти през първото полувреме и получиха травми на главата.

Двамата продължиха играта, но по-късно бяха заменени и откарани в болница за прегледи, съобщават испанските медии.

Срещи от 29-ия кръг на Ла Лига:

Елче-Майорка 2:1

Еспаньол-Хетафе 1:2

Осасуна-Жирона 1:0

Леванте-Овиедо 4:2

Севиля-Валенсия 0:2

От петък:

Виляреал-Реал Сосиедад 3:1

В неделя:

Барселона-Райо Валекано

Селта Виго-Алавес

Атлетик Билбао-Бетис

Реал Мадрид-Атлетико Мадрид

Барселона води в класирането със 70 точки, пред Реал Мадрид с 66, Виляреал с 58 и мач повече, Атлетико Мадрид с 57, Бетис с 44, Селта Виго с 41, Реал Сосиедад и Хетафе с по 38 и мач повече и други.

