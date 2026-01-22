Роналдо удари 960! Легендата отказва да спре

Футболната икона Кристиано Роналдо добави нова историческа глава към кариерата си, след като реализира 960-ия гол в официални мачове при победата на Ал Насър с 2:1 като гост на Дамак в първенството на Саудитска Арабия.

40-годишният португалец удвои аванса на тима си в 50-ата минута с хладнокръвно завършване, което се оказа решаващо за трите точки. Малко по-късно Роналдо бе близо до второ попадение, но радостта му бе прекъсната от сигнал за засада. Въпреки това неговият гол изкачи Ал Насър на второто място в класирането.

Отборът на Роналдо изостава с четири точки от лидера Ал Хилал, където играе неговият сънародник Рубен Невеш, а битката за титлата остава напълно отворена.

Роналдо е и голмайстор на първенството с 16 попадения, а статистиката му от пристигането в Ал Насър през 2023 година изглежда впечатляващо – 116 гола в 131 мача. Миналия месец той бе категоричен, че няма намерение да окачва бутонките, докато не достигне мечтаната граница от 1000 гола – цел, която вече не изглежда недостижима.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com