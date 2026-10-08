Решиха кога ще се играе дербито Левски - Лудогорец

Българският футболен съюз (БФС), съвместно с Българската професионална футболна лига (БПФЛ) и "Нова Броудкастинг Груп", утвърди програмата за 15-ия и 16-ия кръг на Първа лига, както и новата дата за отложения двубой между Левски и Лудогорец.

Двата отбора ще се изправят един срещу друг на 3 декември (четвъртък) от 18:30 часа на стадион "Георги Аспарухов" в София.

Сблъсъкът между "сините" и "орлите" е от 10-ия кръг на първенството и първоначално трябваше да се проведе на 20 септември.

Срещата обаче беше отложена заради европейските ангажименти на домакините от Левски.

Сега двата отбора ще премерят сили в началото на декември, когато предстои да бъде изигран един от най-очакваните двубои в българския клубен футбол.