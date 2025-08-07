ПСЖ взима нов вратар

Пари Сен Жермен най-после постигна съгласие за трансфер на вратаря на Лил Люка Шевалие. След като първите две оферти за вратаря бяха отказани, ПСЖ вдигна мизата до малко повече 40 милиона евро без бонусите и ще подпише петгодишен договор с френския шампион, пише вестник "Екип". Подписването на контракта е въпрос на часове, твърди изданието.

Люка Шевалие е получил разрешение да пътува до Париж, за да премине медицински прегледи и да подпише договора. ПСЖ бърза да финализира сделката, за да може да разчита на Шевалие за финала за Суперкупата на Европа срещу Тотнъм идната сряда в Удине.

Този трансфер ще промени конкуренцията на този пост при европейските шампиони, още повече, че Ренато Марин също подписа договор като свободен агент, идващ от Рома. Така досегашният титуляр Джанлуиджи Донарума и Арнау Тенас могат да напуснат Париж. В тима е още руснакът Матвей Сафонов.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com