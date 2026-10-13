Продължават да грабят билетите за ЦСКА - Монако

Отборът на ЦСКА ще се радва на сериозна подкрепа по трибуните в първия мач от груповата фаза на Лигата на конференциите. От клуба обявиха, че над 15 000 "червени сърца" ще подкрепят "армейците" на стадион "Васил Левски". ЦСКА се изправя срещу Монако в четвъртък от 19:45 часа.

Това ще е втори мач за новия наставник Маркус Гиздол начело на отбора. Той спечели драмaтично трите точки в дебюта си срещу ЦСКА 1948 след гол в последната минута.

Ето какво написаха "червените" в социалните си мрежи:

"Вече над 15 000 "армейци" си осигуриха места на трибуните за големия мач срещу френския гранд Монако!

Червената армия е в ход, а интересът към първия ни сблъсък от основната фаза на UEFA Conference League нараства с всяка изминала минута.

ЦСКА е създаден за велики европейски вечери! Завръщаме се на голямата сцена, за да пишем история. С мощната подкрепа на нашата вярна публика и непобедимата "червена стена", момчетата са готови да дадат всичко от себе си на терена.

Нека отново покажем на Европа какво означава армейски дух! Изпълнете трибуните до краен предел, и нека създадем атмосфера, която съперникът никога няма да забрави!

Големият сблъсък ще се играе този четвъртък, 15 октомври, от 19:45 часа на Националния стадион "Васил Левски".

Билетите се изчерпват бързо! Призоваваме ви да не чакате последния момент.

Физически билети за двубоя можете да закупите всеки ден от 10:00 до 19:00 часа на касите на стадиона откъм ул. "Гурко" и в официалния фен магазин на ЦСКА на ул. "Солунска" №12, както и онлайн в мрежата на Евентим."