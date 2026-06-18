Приказката на Гришо приключи рано

Току-що започналата победна серия на Гришо приключи по-рано, отколкото му е искаше.

Първата ракета на България Григор Димитров отпадна на четвъртфинал на чалънджъра от категория 75 на трева в Дъблин.

Осмият поставен отстъпи на третия в схемата Кириан Жаке от Франция с 3:6, 6:7(9) след час и половина игра. Българинът има за какво да съжалява, след като имаше три сетбола в тайбрека, предаде БНР.

Мачът започна с пробив на 145-ия в света французин. При 3:5 Димитров сервираше за оставане в сета. Жаке обаче стигна до сетбол след печеливш ретур на втори сервис на съперника и го реализира незабавно с успешно излизане на мрежата.

В третия гейм на следващата част Григор стигна до равенство при сервис на опонента, но той се измъкна с добри начални удари. Бившият номер 3 в света успя да пробие за 3:2 при третата си възможност. Той излезе на мрежата и направа неспасяема къса топка. За съжаление 35-годишният хасковлия допусна тутакси рибрейк на 15. В десетия гейм Димитров отрази мачбол с успешна атака на мрежата, за да направи резултата 5:5.

После се стигна до тайбрек. В него Гришо поведе с 4:0 точки. При 6:5 той имаше сетбол, но Жако го отрази. Той получи и втори след двойна грешка на съперника, но пак не успя. Същото стана и при третия. После при 9:8 французинът имаше втори мачбол, но прати топката в мрежата. При третата си възможност обаче Кириан Жаке спечели, след като българинът върна сервиса в тялото в мрежата.

Димитров напуска Ирландия с 12 точки за световната ранглиста, където е на 169-ата позиция сега.

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