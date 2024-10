Почина един от най-великите играчи в историята

Отиде си легендален играч в историята.

Йохан Неескенс почина на 73-годишна възраст, обявиха от семейството му.

Неескенс си спечели реномето на един от най-класните полузащитници през 70-те и 80-те години на миналия век, прочут с реализирането на дузпи. Той е част от легендарните отбори на Нидерландия, които завършват на второ място на Световните първенства в Германия през 1974 г. и Аржентина през 1978 г.

Йохан Неескенс е играл за Аякс, Барселона и Ню Йорк Космос.

We’re deeply saddened by the sudden passing of Johan Neeskens.



Forever one of our greatest icons.

Rest in peace, Johan. 🧡 pic.twitter.com/JHlyWlOGWb