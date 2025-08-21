Голямо събитие за огромна легенда на ЦСКА

ЦСКА поздрави легендата на клуба и родния футбол Аспарух Никодимов, който днес става на 80 години.

Под негово ръководство "червените" елиминират два европейски шампиона - Нотингам (1980) и Ливърпул (1982), а Паро е част от състава на Манол Манолов-Симолията, който изхвърля Аякс като актуален първенец на Стария континент (1973).

"Днес е специален ден за всички, които носят ЦСКА в сърцето! Един от титаните на "армейската" футболна история - Аспарух Никодимов, празнува 80-годишен юбилей.

Великият Паро - момчето от Богьовци, покорило "Маракана", "Ацтека", "Анфийлд" и "Камп Ноу", е един от онези, които превърнаха ЦСКА във вечна футболна институция!

Полуфиналист за Купата на европейските шампиони и като футболист, и като треньор; единственият български треньор, отстранявал два действащи европейски шампиона - Нотингам и Ливърпул; 10 шампионски титли, купища трофеи, стотици незабравими мачове... са само част от постиженията, които описват славния път на уникалния футболист и най-успешния български клубен треньор за всички времена!

Част е от великите формации на Симолията и Стоян Орманджиев, редом с титани на играта като Димитър Якимов, Иван Колев, Димитър Пенев, Никола Цанев, Стоян Йорданов, Борис Гаганелов, Божил Колев, Борис Станков, Петър Жеков, Димитър Марашлиев, Иван Зафиров, Георги Денев и др.

Паро е роден за европейска слава - във времена, в които дори най-големите клубове играят по едва няколко мача на сезон в континенталните турнири, той навърта 34 двубоя (28 за КЕШ и 6 за КНК) и отбелязва 4 гола (2 за КЕШ и 2 за КНК). Участник е в легендарната епопея срещу Интер от полуфиналите за КЕШ през 1967 г.

Между 1966 и 1974 г. изиграва 25 мача и отбелязва 7 гола за националния отбор на България, като попада в разширения състав на "трикольорите" за Световното първенство през 1966 г. в Англия, но контузия го вади от тима. След това участва на мондиала през 1970 г. в Мексико, където играе в 2 мача и вкарва първия гол срещу ФРГ при загубата с 2:5. 4 години по-късно участва в два двубоя на нашия тим от Световното първенство във ФРГ. Сребърен медалист от Олимпийските игри през 1968 г. в Мексико.

За първи път застава начело на ЦСКА през април 1979 г. и в следващите 3 години и половина става архитект на знаменита шампионска серия в "А" група. Под ръководството на Никодимов "червените" се превръщат в страшилище по европейските терени: елиминират трикратния действащ носител на КЕШ Ливърпул, двукратния действащ носител на КЕШ Нотингам, а междувременно и Монако, Реал Сосиедад и много други... Достигат до четвъртфинал и до полуфинал за КЕШ (съответно през 1980/81 и 1981/82 г.).

Завръща се на треньорския пост в ЦСКА през есента на 1990 г. и отново извежда "червените" до шампионската титла през 1992 г. За последно е начело на любимия отбор през 2001 г.

Заради всичко това, но най-вече заради огромната личност на Аспарух Никодимов - днес празнуваме не просто юбилей, а 8 десетилетия вярност, непреклонен дух и любов към червената кауза, пише в официалното изявление на ЦСКА.

