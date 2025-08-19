Сърбин нанесе сериозен удар на БФС

Българският футболен съюз окончателно загуби делата срещу бившия национален селекционер Младен Кръстаич

и неговите помощници Стефан Янкович и Неманя Милинчич в Спортния арбитражен съд (КАС) в Лозана.

Това става ясно от документи, публикувани от юриста Георги Градев.

Кръстаич бе освободен през есента на 2023 г. от тогавашния президент на БФС Борислав Михайлов, който назначи на негово място Илиан Илиев. Сърбинът и щабът му заведоха дела във ФИФА и ги спечелиха, като световната централа отсъди БФС да изплати компенсации в размер на общо 312 000 евро.

Футболната централа обжалва решението пред КАС, но съдът потвърди становището на ФИФА, че договорите са прекратени без основателно основание. Освен това БФС трябва да плати и арбитражни разноски – по 6 000 швейцарски франка за всяко дело.

„Докато Михайлов носи лична отговорност за натрупания дълг, сегашното ръководство продължава да хвърля средства за обречени жалби, вместо да изгради екип за адекватни преговори с треньорите. Не може да се прави една и съща грешка и да се очаква различен резултат“, коментира Георги Градев. Той добави, че ако ръководството бе потърсило съвет, ситуацията можеше да се реши по подобие на случая с ЦСКА и екипа на Саша Стипич.

