Невиждана криза в Ман Юнайтед! Това се случва за първи път

Славният някога Манчестър Юнайтед продължава да копае дъното, след като отпадна от четвъртодивизионния Гримсби Таун от Карабо Къп.

На своя стадион "Блундел Парк" смелите домакини спечелиха след изпълнение на 26 дузпи и 2:2 в редовното време. Така "моряците" записаха една от от най-знаменитите си победи в историята, която ги прати в 3-ия кръг на турнира.

За първи път пък Юнайтед отпада от отбор от най-ниското ниво на професионалния футбол в Англия и кризата започва да взима невиждани измерения, отбелязва gol.bg.

От своя страна Гримсби вече може да се похвали с победи над най-успешните клубове в страната, след като през 2001 година надделя с 2:1 над Ливърпул на "Анфийлд", отново в същия турнир.

