Мечтателят Аморим разкри бъдещето на Юнайтед

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим смята, че липсата на участие в европейските турнири този сезон ще бъде от полза за отбора.

„Не сме готови да играем едновременно в Европа и във Висшата лига. Имаме нужда от време, за да се развием като отбор. Трябва да изградим основа, а след това да вървим напред. Ще дойде моментът, когато ще имаме нужда от европейските турнири, за да може всеки да получава игрово време,“ заяви португалецът.

През миналия сезон „червените дяволи“ завършиха на 15-о място във Висшата лига и загубиха финала на Лига Европа от Тотнъм, което ги лиши от участие в Европа.

