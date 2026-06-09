Мишел Платини проговори. Огромен скандал преди Мондиала

Бившият президент на УЕФА и легенда на световния футбол Мишел Платини заведе гражданско и наказателно дело във Франция срещу ФИФА и нейния президент Джани Инфантино. 70-годишният някогаше капитан на "петлите", а после дългогодишен шеф на европейската игра твърди, че е е станал жертва на заговор, който да осуети кандидатурата му за ръководния пост във ФИФА през 2015 г.

Тогава Платини бе считан за безспорен фаворит да наследи Сеп Блатер начело на световната централа, след мащабния корупционен скандал, разтърсил организацията през същата година.

Но Мишел, ръководил европейския футбол от 2007 г., бе принуден драматично да се оттегли от надпреварата за ФИФА няколко месеца след старта на кампанията и преди изборите. Това се случи, след като швейцарската прокуратура започна разследване на "нелоялно плащане" в размер на 2 милиона швейцарски франка (около 2.5 милиона долара тогава), извършено от Блатер към Платини през 2011 г.

Този скандал опозори и двамата ръководители, като репутацията им остана завинаги опетнена, а те бяха наказани доживот да не заемат никакви постове във футбола.

Това отвори пътя пред Инфантино, който дотогава беше заместник на Платини в УЕФА, да се превърне в предпочитания кандидат на Европа за най-високия пост във ФИФА. И това е позицията, която спорният настоящ шеф заема от 2016 г. насам.

След като опасността от наказателно преследване вече е зад гърба му, Платини изглежда твърдо решен да търси възмездие и изчистване на името му.

Гражданският иск, подготвен от адвоката му Оливие Баратели, цели да получи сериозно обезщетение от ФИФА. Наказателната жалба обвинява Инфантино, бившия председател на одитния комитет на ФИФА Доменико Скала и бившия юридически директор на организацията Марко Вилигер в "злонамерено преследване и търговия с влияние".

Освен това се настоява разследващ съдия да провери евентуалното участие на трима високопоставени представители на швейцарската съдебна система в предполагаемия заговор.

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