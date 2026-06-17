Министър Керязов с големи думи за ЦСКА

Министърът на младежта и спорта - Енчо Керязов коментира темата със стадион "Българска Армия". Строежът на съоръжението е близо до завършане и се очаква в скоро време да има официално обявена дата за откриването му.

Ето какво каза той пред "Спортал":

"Пожелавам на феновете на ЦСКА да имат нов стадион - той е уникално съоръжение, модерно, надявам се това да е добър пример за публично-частно партньорство. Това ще помогне много в сферата на спорта, защото имаме много обекти, които са амортизирани и неизползваеми. Дали ще бъде открит на време? Не мога да кажа, защото не съм запознат с процедурите - акт 16 и т.н. Но министерството няма да прави никаква пречка, а напротив - ще помагаме с каквото можем.

Не познавах инвеститора, нормално, това е било много преди мен, решихме всичко още на първата среща, която проведохме. Ще има още среща, ще искаме документация от инвеститора, той има и поет ангажимент за изграждаме на спортни терени за децата, което е важно за нас - футболът да се развива в същата добра посока. Пожелавам го от сърце на ЦСКА - инвестицията е огромна, модерно съоръжение, България заслужава такъв стадион".

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