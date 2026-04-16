Минчев поведе Кемниц към победа и край на черната серия

Националът ни Йордан Минчев и Кемниц прекъснаха серията си от три поредни загуби след домакинска победа с 79:66 срещу Улм в мач от 23-ия кръг на баскетболната Бундеслига. Българинът се включи активно в успеха, а тимът му контролираше развоя на срещата от началото до края.

Победата идва в ключов за Кемниц момент в битката за по-добро класиране. Отборът вече има баланс от 13 успеха и 16 поражения.

Минчев записа 9 точки, 5 борби и 2 асистенции за 28 минути на паркета и беше сред стабилните фигури за домакините. Най-силен за Кемниц беше Ерик Уошингтън, който оформи впечатляващ мач с 17 точки, 8 борби и 12 асистенции.

Домакините наложиха темпото още в първите минути и постепенно изградиха преднина, която не изпуснаха до края. На почивката Кемниц водеше с 41:34, а преди последната част резултатът беше 57:47, което позволи на отбора да довърши спокойно срещата.

В следващия кръг Кемниц ще приеме отбора на Йена на 18 април, като ще търси нов успех и изкачване в класирането.

