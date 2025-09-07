Мбапе хвърли бомба за Байерн Мюнхен

Нападателят на Реал Мадрид Килиан Мбапе разкри, че три немски клуба са се интересували от него по време на престоя му в Монако.

„Много клубове се обърнаха към мен. Байерн дойде при мен, когато бях малко по-млад и можех да напусна Монако. Борусия Дортмунд и РБ Лайпциг също се обърнаха към мен. И това са само трите клуба, които си спомням. Може би е имало и други, но не си спомням“, цитира думите на Мбапе Bild.

Мбапе беше в Монако от 2013 до 2017 г. През лятото на 2017 г. нападателят беше отдаден под наем на ПСЖ. Година по-късно той премина във френския гранд за постоянно за 180 милиона евро. През лятото на 2024 г. Мбапе се присъедини към Реал Мадрид като свободен агент.

