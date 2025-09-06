Официално! Ключов трансфер в Берое

Берое привлече бразилеца Кайо Лопес.

Играчът има и германски паспорт и няма да заема място на футболист от страна извън ЕС. В Стара Загора той пристига от испанския Арентейро.

Официалното съобщение от Берое:

"С удоволствие представяме Кайо Лопес като най-новото попълнение на Берое!

24-годишният португало-бразилски дефанзивен халф (1.80 м) пристига от СД Аренцейро (Испания) и вече започна тренировки с първия отбор, подготвяйки се за своя дебют със зелената фланелка.

В кариерата си Лопес е защитавал цветовете на клубове като Васко да Гама, Леганес и Фелгейраш, сред други.

Топло го приветстваме в Берое и му пожелаваме много успехи в този нов етап от професионалния му път!", гласи информацията.

