Пече се голям трансфер. Турски клуб метна око на голмайстор от Първа лига

Турски клуб има интерес към голмайстора на Първа лига Бертран Фурие, съобщават от "Тема Спорт". Става въпрос за Коджаелиспор. Отборът изпитва сериозни проблеми в предни позиции, като в 9 мача е вкарал 9 гола. Коджаелиспор се намира на 13-о място във временното класиране на Суперлигата.

Интересното е, че Фурие отбеляза 9 попадения в родния елит от началото на сезона, което е приковало вниманието на доста клубове към него. Агент, оторизиран от Коджаелиспор, ще гледа на живо играта на 28-годишния камерунец, който има и френски паспорт.

След това се очаква да влезе в контакт с ръководството на Септември София. Според запознати с делата на столичани клубът е готов да се раздели с головата си машина срещу 200 000 евро.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com