Ливърпул удари Марсилия и разтърси Шампионската лига

Ливърпул направи силна заявка за директно място в елиминациите на Шампионската лига, а вечерта донесе ключови победи, които сериозно разклатиха класирането кръг преди края на основната фаза. Английските отбори бяха сред големите печеливши, но интригата около местата между осмо и 24-о остава напълно отворена.

Ливърпул - Олимпик Марсилия 3:0

Ливърпул се наложи с категорично 3:0 като гост в Марсилия и се изкачи на четвърто място в класирането с 15 точки. Срещата бе равностойна като игра, но мърсисайдци показаха хладнокръвие пред гола. Попадение на Юго Екитике в 23-ата минута бе отменено, но Доминик Собослай откри резултата в добавеното време на първата част с впечатляващ удар от далечна дистанция.

През второто полувреме натискът на гостите даде резултат – Джеронимо Рули си отбеляза автогол в 72-ата минута, а Коди Гакпо оформи крайното 3:0 в добавеното време. Това беше пета победа за Ливърпул в турнира. Марсилия остава с девет точки и заема 19-а позиция, като ще трябва да гони място в плейофите в последния кръг.

Челси - Пафос 1:0

Челси се закрепи на осмото място след минимална победа с 1:0 над Пафос. Единственото попадение реализира Мойзес Кайседо, а успехът държи лондончани в зоната, която осигурява директно класиране за елиминациите без първи плейофен кръг.

Барселона - Славия Прага 4:2

Барселона постигна зрелищна победа с 4:2 като гост на Славия Прага, но въпреки това остана на деветата позиция заради по-лоша голова разлика спрямо Челси. Фермин отбеляза два гола за каталунците, а Дани Олмо и Роберт Левандовски добавиха по едно попадение след почивката. За домакините се разписа Васил Кушей, а автогол на Левандовски допълнително усложни задачата на Барса, която ще търси директно класиране в последния кръг срещу Копенхаген.

Байерн Мюнхен - Юнион Сен Жилоа 2:0

Байерн Мюнхен почти си гарантира второто място в класирането след победа с 2:0 над Юнион Сен Жилоа. Хари Кейн беше безпогрешен и отбеляза и двете попадения за баварците, които вече имат 18 точки и изостават само от лидера Арсенал.

Ювентус - Бенфика 2:0

Ювентус продължи възхода си и надделя с 2:0 над Бенфика, записвайки трета поредна победа в турнира. Хефрен Тюрам и Уестън Маккени донесоха успеха за „бианконерите“, които вече са 15-и в класирането и напълно заличиха слабия си старт. Бенфика е сериозно застрашена и е на две точки от 24-ото място, което е последното, даващо право на участие в плейофите.

Кръг преди края битката за местата в топ 24 остава ожесточена, а всяка точка в последния кръг може да се окаже решаваща.

Мачове от седмия кръг в основната фаза на Шампионската лига:

Аталанта (Италия) - Атлетик Билбао (Испания) 1:1

Байерн Мюнхен (Германия) - Юнион Сен Жилоаз (Белгия) 2:0

Челси (Англия) - Пафос (Кипър) 1:0

Ювентус (Италия) - Бенфика (Португалия) 2:0

Олимпик Марсилия (Франция) - Ливърпул (Англия) 0:3

Нюкасъл (Англия) - ПСВ Айндховен (Нидерландия) 3:0

Славия Прага (Чехия) - Барселона (Испания) 2:4

Галатасарай (Турция) - Атлетико Мадрид (Испания) 1:1

Карабах (Азербайджан) - Айнтрахт Франкфурт (Германия) 3:2

От вторник:

Кайрат Алмати (Казахстан) - Брюж (Белгия) 1:4

Будьо/Глимт (Норвегия) - Манчестър Сити (Англия) 3:1

Копенхаген (Дания) - Наполи (Италия) 1:1

Интер (Италия) - Арсенал (Англия) 1:3

Олимпиакос (Гърция) - Байер Леверкузен (Германия) 2:0

Реал Мадрид (Испания) - Монако (Франция) 6:1

Спортинг Лисабон (Португалия) - Пари Сен Жермен (Франция) 2:1

Тотнъм (Англия) - Борусия Дортмунд (Германия) 2:0

Виляреал (Испания) - Аякс (Нидерландия) 1:2

Арсенал води в класирането с 21 точки и три повече от Байерн Мюнхен. В челната осмица са още Реал Мадрид и Ливърпул с по 15, Тотнъм с 14, Пари Сен Жермен, Нюкасъл и Челси с по 13 и други.

