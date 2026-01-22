Джокович разби италианец и написа нова страница в Австралия

Десеткратният шампион Новак Джокович продължава безмилостния си поход на Australian Open, като се класира за третия кръг и се доближи само на една победа от историческо изравняване на рекорд в Мелбърн.

Джокович на една крачка от рекорда

Поставеният под номер 4 Джокович надигра убедително италианския квалификант Франческо Маестрели с 6:3, 6:2, 6:2 за два часа и четвърт игра. Това беше победа №101 за сърбина на „Мелбърн Парк“, с което той се приближи само на един успех от постижението на Роджър Федерер.

Джокович доминираше напълно срещата, пробивайки рано във всеки сет и не остави реални шансове на 141-ия в световната ранглиста. Успехът бе и неговата 399-а победа в турнирите от Големия шлем, където преследва рекордна 25-а титла.

В следващия кръг той ще се изправи срещу Ботик ван де Зандсхулп, който елиминира Цзюнчън Шан със 7:6(6), 6:2, 6:3.

Шелтън, Хачанов и италианска доминация

Американецът Бен Шелтън, полуфиналист от миналия сезон, също се класира за третия кръг след категоричен успех над австралиеца Дейн Суийни с 6:3, 6:2, 6:2. Поставеният под номер 8 реализира 19 аса и не даде нито една възможност за пробив, а в следващия кръг ще срещне Валантен Вашро.

Руснакът Карен Хачанов продължи стабилното си представяне с победа над квалификанта Нишеш Басавареди – 6:1, 6:4, 6:3, като вкара 15 аса и не допусна пробив. В третия кръг той ще играе срещу Лучано Дардери.

Сред италианците Лоренцо Музети също впечатли, след като елиминира сънародника си Лоренцо Сонего с 6:3, 6:3, 6:4 и изравни най-доброто си класиране в Мелбърн. Напред продължи и чехът Якуб Меншик, който ще се изправи срещу американеца Итън Куин след изненадващата му победа над Хуберт Хуркач.

