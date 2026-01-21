Райско кътче у нас става огромна туристическа атракция

Огромен напредък по проекта за възстановяването на о-в Св. св. Кирик и Юлита. След повече от 15 години чакане, райското кътче, разположено край Созопол, ще придобие изцяло нов облик, с който да започне да привлича повече туристи. Това става възможно, след като на днешното си заседание МС реши да предостави за управление на ДП „Пристанищна инфраструктура“ 35 744 кв.м от острова.

В имота са включени сгради и хидротехнически съоръжения, по-конкретно кеят и вълнолома. Двигател на инициативите по реализирането на проекта е депутатът от Созопол Станислав Губеров, но зад възраждането на процедурите и дейностите стоят съвместната работа с министъра на транспорта и съобщенията Гроздан Караджов и бургаските представители в държавното предприятие „Пристанищна инфраструктруа“ Иван Вълков и Ивайло Иванов.

Днес Гроздан Караджов заяви, че на остров Св. св. Кирик и Юлита ще бъде изградено модерно пристанище, което ще поеме туристическите кораби. Без активната работа за възраждането на този изключително важен за туризма, за Созопол и за страната, черноморски остров неговата тотална разруха, която наблюдаваме дълги години, щеше да продължи.

Решението на Министерски съвет да се прехвърли част от острова от Министерството на кулртурата на ДП “Пристанищне инфраструктура“ е мотивирано с необходимостта да се осигури безопасността на кея и вълнолома. 300 метра е дълга кейовата стена и сега може да започнат дейности по брегоукрепването й. С предоставянето на имота на ДППИ се гарантира ефективно стопанисване, поддръжка и експлоатация на пристанищната инфраструктура, както и предотвратяване на рискове за посетителите на острова, който е обект на културно-историческо наследство.

Съгласно Закона управлението на подобни съоръжения е в правомощията на Държавно предприятие „Пристанищна инфраструктура“. Кеят ще бъде укрепен и възстановен с цел осигуряването на лодкостоянки и места за акостиране на кораби. Министърът на културата и генералният директор на ДП „Пристанищна инфраструктура" трябва да организират предаването и приемането на имота в едномесечен срок. Областният управител на област Бургас Владимир Крумов следва да отрази промените в акта за публична държавна собственост.

През 2025-та година благодарение на активната работа по проекта за превръщането на о-в Св.св. Кирик и Юлита, в средище на Черноморската цивилизация и подводната археология, се случиха няколко изключително значими дейности. Министерството на културата обяви обществена поръчка за укрепването и реконструкцията на емблематичната сграда на Рибарското училище, осигуриха се средства за ремонтните дейности на сградата, а сега вече ще стартират процедурите по укрепването на кейовата стена.

Като народен представител от Созопол Станислав Губеров избра да работи по този ключов за общината проект, за да възроди важна част от културно-историческото ни наследство. За Губеров проектът за възстановяването на острова бе кауза и сред основните ангажименти, които той пое пред съгражданите си. Откакто седна на депутатската скамейка, той работи активно, за да изпълни приоритетите за Созопол и региона, пише Флагман.

