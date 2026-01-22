Скандалът е огромен. Грозни заплахи срещу Станка Златева

Продължава скандалът след грозните сцени на Държавното първенство по борба в Сливен. Недоволен от загубата във финала в кат. до 72 кг в класическия стил от Димитър Георгиев от Ботев Враца, Иво Илиев от ЦСКА изпусна нервите си и изрита съдийската маса.

Миг по-късно той получи кроше в лицето от съдийката Елина Васева. На свой ред тя беше дърпана и скубана от майката на бореца - Севда Илиева. В социалните мрежи Илиева отговори на нападки с остър тон.

"Станке, направи тези неща с манипулациите и нарочно предизвикваш, та да кажеш: "Вижте ЦСКА", но наистина самата ти ще предизвикаш трагедия - повярвай, че ще стане.

А не задкулисно да мислиш само как да правиш нещата. Направи го още веднъж и ще получиш каквото търсиш. Не си майка и не знаеш една майка докъде може да стигне, и не ме плаши нищо - повярвай", пише Илиева.

По думите ѝ проблемите в борбата не са изолирани и датират от години, но са се задълбочили с появата на конкретни фигури в съдийството.

"Децата ми са спортисти от години, никога не е имало такива разпри. Ама откакто е Станка, понеже кара "честно", често стават разпри заради манипулации и работа срещу ЦСКА. Слагат неграмотна съдийка само че е любовница на някой си. Колко деца реже тая неграмотница. Станче, царството ти е още малко и знай, че после ще ти разгонят фамилията."

"Докато не пропадне един от съдиите, няма да спрат манипулациите на Станка. Няма да остане така, ще довърша започнатото", пише още майката на Иво Илиев.

