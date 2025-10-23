Изгонена красавица от Левски разкри истината

Красавицата Елизабет Хасан каза цялата истина за мистериозното й отсъствие от каналите на Левски.

Симпатичното момиче, което радваше феновете на Левски със забавни и свежи видеа с футболистите на сините, вече не е част от клуба. Ели направи обръщение към синята общност, в което обяснява причините за прекратените отношения.

„Клубът не сметна за нужно да ме представи официално при старта на работата ми пред камерата на Левски ТВ, както и да съобщи, че прекратява взаимоотношенията си с мен. Затова чувствам дълг да го направя лично – вече не съм част от Левски ТВ и от маркетинговия екип на клуба.

Нашата мисия беше да скъсим дистанцията и да покажем футболистите като хора – с техните мечти и амбиции. Анализите показаха, че това начало беше изключително успешно и даде гласност на феновете. За съжаление, въпреки добрите резултати, тези инициативи бяха прекратени.

Посочената причина беше липса на бюджет за нашата дейност. Приемах работата си с удоволствие – много от вас ме харесваха, други не.

Левски заслужава маркетинг от най-високо ниво. Това е въпрос на визия и правилен подход“, заяви Елизабет Хасан.

