Шеметни трансфери в ЦСКА

За първи път от много години ЦСКА насочи трансферните си усилия към българския пазар и конкретно към родни футболисти от Първа лига.

Очаква се през зимата при "червените" да преминат две от най-горещите имена в елита ни, които логично са и национални състезатели.

Става въпрос за правещия фурор от началото на шампионата - крилото на Славия Кристиян Балов, както и вътрешния халф на Спартак Варна Цветослав Маринов. Към днешна дата са основни елементи на младежкия национален отбор, но няма да е изненада, ако скоро да бъдат викнати и при мъжете.

Твърди се, че двамата вече имали предварителни договори с ЦСКА, но тази информация все още не е потвърдена, пише "Мач Телеграф".

Споменава се сумата от 1 000 000 лева, която ще бъде платена на Славия за Кристиян Балов, като "белите" няма да запазват процент от правата му при бъдещ трансфер. Това е двойно по-висока сума от тази, на която младокът е оценен от специализираната платформа "Трансфермаркт". Там той струва 250 000 евро (около 500 000 лева), но сайтът не е много точен на родния пазар.

Слуховете за 20-годишния Цветослав Маринов все още не насочват към трансферната сума, която "червените" ще платят на Спартак Варна за правата му.

Иначе двамата набелязани потвърждават отново желанието на ръководството на ЦСКА в отбора да играят таланти от България.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com