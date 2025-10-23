Шок! Салах изтри Ливърпул от мрежата

Ще има ли рязка промяна при легендарен играч на Ливърпул?

Мохамед Салах премахна цялата информация, свързана с Ливърпул, от своите профили в X (бивш Twitter) и Instagram. Това се случва малко след като египтянинът остана резерва при убедителната победа на "червените" с 5:1 над Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига в сряда вечер.

Решението идва на фона на критики към представянето на Салах, който е далеч от обичайното си ниво този сезон.

След серия от четири поредни загуби Арне Слот остави Салах на пейката и заложи на Юго Екитике, който оправда доверието с гол и силна игра. Египтянинът се появи като резерва в 74-тата минута, но изглеждаше разочарован.

Бивши футболисти и анализатори коментираха ситуацията, като Габриел Агбонлахор заяви, че "Салах изглежда бесен" и се чувства недооценен, докато Джейми Карагър и Иън Райт подкрепиха решението на Слот, подчертавайки нуждата от ротации и факта, че 33-годишният нападател не е в оптимална форма.

Някои фенове реагираха остро на промените в профилите му, виждайки в тях знак на недоволство и дистанциране от клуба. Други обаче смятат, че това е временна емоционална реакция.

След победата над Айнтрахт въпросът е дали Арне Слот ще върне Салах в титулярния състав срещу Брентфорд, или ще продължи с по-свежия подход, донесъл първия успех след серията от поражения.

