Реал Мадрид победи Ювентус, Челси и Байерн с разгромни успехи в ШЛ

Третият кръг от груповата фаза на Шампионската лига предложи контрастни спектакли – от минимални победи до пълни разгроми. Реал Мадрид измъкна ценен успех срещу Ювентус, а Челси и Байерн Мюнхен записаха убедителни резултати, които затвърдиха формата им в турнира.

Белингам реши класиката на Бернабеу

Реал Мадрид надви Ювентус с 1:0 в дербито на вечерта на стадион Сантяго Бернабеу. Единственото попадение в мача отбеляза английският национал Джуд Белингам в 57-ата минута, след като добави топката в мрежата при отскочил удар на Винисиус Жуниор.

Гостите от Торино могат да съжаляват за пропуснатите си възможности. Малко преди гола Душан Влахович излезе сам срещу вратаря Тибо Куртоа, но белгиецът спаси с блестяща намеса. В края на срещата и резервата Лоис Опенда пропусна отличен шанс за изравняване.

С победата си Реал продължава с пълен актив от девет точки след три кръга, докато Ювентус остава без успех и с едва две точки в дъното на групата.

Разгроми на Челси и Байерн

Челси разгроми нидерландския Аякс с 5:1 на Стамфорд Бридж. Мачът се реши още в 15-ата минута, когато гостите останаха с човек по-малко след червен картон на Кенет Тейлър. Лондончани се възползваха мигновено – Марк Гиу и Мойсес Кайседо дадоха ранен аванс, последвани от три дузпи. За Аякс Ваут Вегхорст реализира почетното попадение, докато Енцо Фернандес и младата звезда Естевао бяха точни от бялата точка. В края на срещата Тайрик Джордж оформи крайното 5:1.

С подобна лекота Байерн Мюнхен срази белгийския Брюж с 4:0. 17-годишният Ленарт Карл откри резултата още в петата минута и стана най-младият голмайстор на баварците в историята на Шампионската лига. Хари Кейн и Луис Диас вкараха до почивката, а Никълъс Джаксън добави четвърти гол в края. Това бе трети пореден успех за германския шампион в надпреварата и общо дванадесети във всички турнири от началото на сезона.

Други резултати

Спортинг Лисабон постигна втора победа след труден домакински успех с 2:1 над Олимпик Марсилия, а Ливърпул като гост отнесе Айнтрахт с 5:1. Мачовете Монако-Тотнъм и Аталанта-Славия Прага завършиха без голове.

