Голяма новина за Гришо! Решението

Григор Димитров се намира в Париж, където подготвя завръщането си на корта за предстоящия "Мастърс".

Надпреварата от висш ранг започва на 27 октомври. Първата ни ракета тренира интензивно във френската столица, а от неговия щаб e потвърдено пред "Тенискафе", че Гришо ще вземе участие.

Все пак състоянието на Димитров се следи ежедневно и екипът му няма да поема излишни рискове, ако се прецени, че не е напълно готов физически.

Българинът не е играл официален мач от няколко месеца, след като получи контузия в осминафинала на "Уимбълдън" срещу Яник Синер. Принудителната пауза се отрази и на позицията му в ранглистата - за първи път от над две години Григор е извън топ 30 на света, след като за последно бе извън тази зона през май 2023-а.

эНай-важното за момента остава пълното му възстановяване, за да може отново да се завърне в турнирите без физически проблеми и да покаже познатото си високо ниво.

