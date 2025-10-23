Ще има ли мач Йънг Бойс - Лудогорец?

Мачът на Лудогорец и Йънг Бойс от третия кръг на основната фаза на Лига Европа е под въпрос! Срещата трябва да се изиграе днес, 23 октомври, от 22:00 ч. българско време в Берн, Швейцария.

В алпийската държава обаче вали като из ведро и духа силен вятър. Обявен е "червен код", информира bTV. Очаква се да паднат значителни количества валежи. Вятърът също няма да спре.

В такива условия мачът на стадиона в Берн може, ако не да бъде отменен, то да закъснее или подрани. Ситуацията ще бъде следена от двата тима и от компетентните служители на УЕФА.

Температурите за мача се очаква да бъдат в порядъка на 8-9 градуса по Целзий, но със силния вятър те да се усещат като по-близо до нулата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com