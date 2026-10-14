Маркус Гиздол каза за шансовете на ЦСКА срещу Монако

Треньорът на ЦСКА Маркус Гиздол заяви, че тимът му ще трябва да бъде смел и максимално концентриран. Специалистът говори пред медиите преди утрешния първи мач на тима от турнира Лига на конференциите. "Червените" ще се изправят срещу Монако. Срещата на националния стадион "Васил Левски" започва в 19:45 часа.

"Това е голямо предизвикателство пред нас. Ще се изправим срещу един от сериозните отбори в Европа. Ще бъде трудно, но си знаем възможностите и очакваме с нетърпение мача. Имаме отлични футболисти и може би ще имаме някакви промени, тъй като много мачове ни се насъбраха накуп. Всеки ден следим състоянието на футболистите. Важно е да сме смели и да се опитаме да играем храбро и възможно най-добре.

Много неща харесах в играта ни от първия мач, но все пак Монако очаквано има предимство в мача. Треньорът върши страхотна работа и харесвам много стила им. Много прилича на това, което искам ние да показваме. Те има свой стил и ще го следват. Едва ли може да ни изненада много, защото той няма да се промени за един ден. Ще дадем всичко от себе си за успех. Очакваме и голяма подкрепа от хората по трибуните. Когато започне мачът е 0:0 и ние ще направим всичко, за да се представим добре.

В първия ми мач показахме две лица. Поведохме, но допуснахме грешки и ни изравниха. В крайна сметка победихме. Що се отнася до реферите, те имат достатъчно напрежение в себе си и аз не искам да им слагам допълнително.

Разбирате, че не мога да говоря конкретно за детайлите преди утрешния двубой, но знаете, че когато даден отбор има стил като Монако, той не може да се промени в рамките на един мач. Те ще спазват своя стил, едва ли ще ни изненадат много. Ние започнахме нова глава и искаме да продължим да затвърждаваме впечатлението, което оставихме в предишния мач", каза Гиздол.