Малка фенка разтопи сърцето на Гришо

Григор Димитров отново показа голямото си сърце и защо е един от най-обичаните атлети в света, след като стана главен герой в изключително мила сцена по време на своята подготовка. Най-добрата ни ракета провеждаше поредното си занимание на велоергометър, когато бе изненадан от малко момиченце, което се приближи до него с трогателен жест.

Детето протегна ръка и му подаде сладко лакомство с думите: „Заповядай, за да се почувстваш по-добре!“. Неочакваната постъпка веднага предизвика широка усмивка на лицето на хасковлията, който моментално спря тренировката си, за да обърне внимание на малката си фенка. Григор прояви истински интерес, като нежно я попита как е и как преминава денят й, превръщайки обикновения момент в незабравим спомен, пише gong.bg.

Тази непринудена среща за пореден път доказа, че за големите шампиони най-ценните моменти често са извън корта, а човечността на Димитров продължава да вдъхновява малки и големи по целия свят.

