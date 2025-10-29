Спорт

Лудогорец призна за треньорската драма

Ръководството на клуба води преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им

Снимка: БТА
29 окт 25 | 11:49
Агенция Стандарт

От Лудогорец съобщиха, че ще се разделят с треньора Руи Мота и неговия екип заради слабите резултати на отбора.

Старши треньорът на втория отбор Тодор Живондов ще води представителния тим в мача от турнира за Купата на България срещу Черноморец (Бургас), който ще се играе утре от 13:30 ч. в Несебър.

Ръководството на клуба информира, че се водят преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им.

Причината са неубедителните резултати и представяне на отбора през последните месеци, които не отговарят на високите стандарти, наложени в Лудогорец през годините, се казва в съобщението на разградчани.

Клубът ще информира своевременно за всички последващи решения, свързани със спортно-техническото ръководство на първия отбор.

Автор Агенция Стандарт

