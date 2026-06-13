Лудогорец призна за треньорската драма
Ръководството на клуба води преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им
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Ръководството на клуба води преговори с Руи Мота и неговия екип за прекратяване на договорите им
Руи Мота ще бъде уволнен до часове
Руи Мота с големи постижения през миналия сезон
Договорът му с шампионите ще бъде за 1+1 години