Треньорска драма в Лудогорец! Завръща се знаково лице

Пет мача без победа във всички турнири и изоставане с 9 точки от лидера в Първа лига предрешиха съдбата на треньора на Лудогорец Руи Мота.

Португалският спец ще бъде уволнен до часове, пише „Тема Спорт“. Мерникът на неопитния специалист дълго време стоеше вдигнат, като го спасяваше единствено невъзможността на Лудогорец да намери оптимален вариант за негов заместник. Загубите с 2:3 от Йънг Бойс и 4:5 от ЦСКА 1948 в последните дни обаче са прелели чашата на търпението към него и връщане назад няма. Мота ще си събере багажа и ще приключи кратката си и изключително неуспешна одисея в Разград.

Ръководните фактори при орлите са в неприятна ситуация, тъй като очевидно все още не са намерили качествен треньор от чужбина, на какъвто искат да поверят отбора. Това прави Георги Дерменджиев фаворит да поеме Лудогорец за четвърти път. 70-годишният наставник бе забелязан при офисите на клуба още през миналия месец преди гостуването на Левски (0:0). Не е изключено крутите мерки в Разград да не обхванат само Руи Мота, но и други ръководители в клуба.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com