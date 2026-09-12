"Лудогорец" се огъна срещу "Копенхаген" за 1:2

"Лудогорец" загуби първия мач с "Копенхаген" у дома с 1:2 и засега е аутсайдер в 1/16-финалния сблъсък от Лига Европа. "Лудогорец" беше попарен, още...