Георги Дерменджиев: Битката за титлата ще е между Левски и Лудогорец
ЦСКА спечели дербито и бе заслужено
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ЦСКА спечели дербито и бе заслужено
Руи Мота ще бъде уволнен до часове
Говори Георги Дерменджиев
Опитният специалист е най-успешният треньор в историята на Лудогорец
Георги Дерменджиев с решителен ход
Треньорът на Испания обаче не може да стигне селекционерът на българските национали
Ситуацията е тежка, призна националният селекционер
Двата тима завършиха 1:1 в любопитен сблъсък пред погледа на Георги Дерменджиев
Бившият треньор на Лудогорец и Левски заменя Красимир Балъков
Наставникът отказа коментар по повод дузпата за Левски
За първи път правим толкова хубави неща, твърди треньорът на "сините"
Седрик Унтонджи подписа до края на сезона
Трябваше да бъдем по-смели, заяви Георги Дерменджиев
Хубаво е, че ще има много зрители, обяви треньорът на Левски
Треньорът ще работи на "Герена" до 2021 година
Все още не съм подписал, обяви Георги Дерменджиев
"Сините" загубиха от китайския Хенан с 0:1 в контрола
Георги Дерменджиев: Левски е запазена марка, от която всеки трябва да има респект
"Лудогорец" загуби първия мач с "Копенхаген" у дома с 1:2 и засега е аутсайдер в 1/16-финалния сблъсък от Лига Европа. "Лудогорец" беше попарен, още...