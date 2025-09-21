Мрачна прогноза за българския футбол

Бившият селекционер на България Георги Дерменджиев изрази своите надежди за възраждане на българския футбол. Опитният специалист обаче призна, че не вижда това да се случи в близко бъдеще.

Екснаставникът на Левски и Лудогорец сподели и впечатленията си след дербито между двата отбора в Първа лига, завършило 0:0 на стадион „Георги Аспарухов в петък.

„Изключително нервен мач. Дербитата се играят тактически и с интелект. Ако искаш да си шампион, такива срещи трябва да се печелят. Лудогорец започват международни мачове, което ще вдигне формата на отбора. Темпото в българското първенство е бавно и играчите няма да бъдат претоварени“, коментира той в предаването „Арена спорт“ по БНТ.

Дерменджиев похвали треньорите Хулио Веласкес и Руи Мота: „Хулио Веласкес се справя много добре, реалист е и влияе положително върху психологията на играчите. Руи Мота все още търси състава. Лудогорец имат по-качествени играчи и отново ще бъдат шампиони.“

Според него ЦСКА има нужда от опитен български треньор и стабилен екип, за да излезе от кризата: „Треньорът трябва да е устойчив, а не лабилен. Феновете не трябва да са твърде претенциозни – качествата се виждат. Отборът разполага с финансови средства, но е важно да се намерят правилните хора.“

Дерменджиев пожела успех на бъдещия наставник Александър Димитров: „Той е млад, но с опит от младежкия национален отбор. Трябва да знаем възможностите на отбора. Пожелавам му успех и да бъде разумен. Много искам българският футбол да се съживи, но в момента няма светлина. Имам добро мнение за Георги Иванов, който прави всичко възможно.“

