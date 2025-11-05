Ливърпул постави исторически рекорд в ШЛ

Ливърпул постигна впечатляващо историческо постижение след успеха си с 1:0 над Реал Мадрид на "Анфийлд". Английският клуб вече е отборът с най-много сухи мрежи срещу мадридчани в историята на Шампионската лига и Купата на европейските шампиони - общо пет.

Във всички пет победи над Реал Мадрид мърсисайдци не са допускали нито един гол. Последният успех дойде във вторник вечер, когато Алексис Мак Алистър реализира единственото попадение в мача от четвъртия кръг на груповата фаза.

Реал Мадрид остава рекордьор по общ брой трофеи в турнира - 15, докато Ливърпул има шест и е най-успешният английски отбор в историята на надпреварата.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com