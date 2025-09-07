Левски разби ЦСКА със 7 гола

Юношите на Левски до 16 години разбиха със 7:0 връстниците си от ЦСКА в мач от 5-ия кръг на Елитната футболна група в тази възраст. На помощното игрище на стадион „Георги Аспарухов“ Кристиан Шиячки откри за „сините“ в 18-ата минута след подаване на Александър Николов.

Две минути по-късно Денислав Костов удвои резултата след асистенция на Васил Киров. В 23-ата минута преднината на Левски стана класическа – Киров подаде на Николов, който не сбърка пред вратата на гостите.

До края на първото полувреме резултатът стигна до 5:0. Разписаха се Денислав Костов в 32-ата и Красен Крумов в 42-ата минута, след като се възползваха от подавания на Васил Киров.

Киров добави и гол към трите си асистенции в 55-ата минута, а Костов оформи своя хеттрик в 60-ата минута след подаване на Мартин Реджебов. Воденият от треньора Димитър Андонов отбор на Левски дели първото място в класирането с Лудогорец с пълен актив от 15 точки след първите пет кръга на шампионата.

Победа срещу вечния съперник с вкарани седем гола е част от митологията на „синята“ агитка след култовите победи със 7:2 и 7:1 на мъжкия отбор, отбелязва gol.bg.

