Лео Меси отново на сцената на Мондиала ПРОГРАМАТА

В ден №12 на мондиала ще гледаме още 4 мача, като един от тях започва във вечерните часове у нас, а останалите три са след полунощ.

Ето какво предлага програмата:

20:00 Аржентина - Австрия, група J (БНТ 1 и БНТ 3)

00:00 Франция - Ирак, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

03:00 Норвегия - Сенегал, група I (БНТ 1 и БНТ 3)

06:00 Йордания - Алжир, група J (БНТ 1 и БНТ 3).

Аржентина си постла с отличен старт в тази група J, след като победи с 3:0 Алжир. В главната роля - естествено, бе Лео Меси с трите му гола.

След Меси, на сцената е време да се появи Килиан Мбапе. Както и неговите съотборници от френския отбор, който постепенно се превърна във фаворит за титлата и избута Испания от първите места в ставките на букмейкърите. Само по себе си това е доста абстрактно, тъй като сме в твърде ранен етап на световното.

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