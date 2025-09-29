Криза в ЦСКА, поредна раздяла

Разделите в ЦСКА нямат край. Поредната такава е с главния доктор на отбора – Георги Илиев, пише „Тема Спорт“. Той бе част от армейците от лятото на 2022 г.

Преди това те дълго време нямаха собствен лекар. Медицинският щаб се оглавяваше от физиотерапевта Иван Христов. Илиев беше на скамейката на ЦСКА при равенството 1:1 с Локо Сф в събота, но вчера е приключил отношенията си с клуба. Той ще бъде заменен от Цветан Ценков, който за последно работи именно в „Надежда“ за столичните железничари.

Магистър е по медицина и ОЗЗМ (б.а. – обществено здраве и здравен мениджмънт). Част е от Локо Сф между 2022 и 2025 г., като напуска клуба през лятото. В момента главен доктор на червено-черните е Мариян Добрев, който в миналото е бил в Левски, а работи и за националния отбор по художествена гимнастика.

