Христо Янев взе важно решение за ЦСКА

Представителният тим на ЦСКА ще стартира утре (30 септември) подготовка за предстоящия двубой срещу Лудогорец от 11-ия кръг на Първа професионална лига.

В дните до мача футболистите на Христо Янев ще тренират едноразово, като в четвъртък (2 октомври) от 11:00 ч. заниманието в Панчарево ще е открито за представители на медиите в първите 15 минути.

Все още не е ясно дали Иван Турицов и Лумбард Делова ще бъдат готови за срещата. Двамата защитници имат проблеми с контузии, но вече се работи усилено по тяхното възстановяване и в следващите дни ще бъдат оценени шансовете им за игра.

ЦСКА приема Лудогорец на 5 октомври (неделя) от 20:15 ч. на Националния стадион „Васил Левски“.

