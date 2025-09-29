Феновете на ЦСКА на протест срещу куците коне в отбора

Феновете на ЦСКА вече трудно издържат.

Затова стягат протест за дербито с “Лудогорец”, след като кризата в клуба придоби епохални размери.

Двубоят с хегемона в българския футбол е в неделя от 20,15 часа на стадион “Васил Левски”. След това първенството излиза в почивка заради мачовете на националния отбор.

Запалянковците са разтърсени от пълния непукизъм на играчите, които бяха привлечени през последните месеци, като дори вече се появиха слухове, че има връщане на пари към хора от клуба.

Така продължават да се харчат треньори, а никой от клуба не поема някаква отговорност. От уволнението на Стоян Орманджиев и Филип Филипов мина вече година и повече, но нищо не се е променило.

В последните месеци всички ръководни фактори в ЦСКА изчезнаха яко дим, а на топа бе поставен новият спортно-технически директор Бойко Величков, който е от броени месеци в Борисовата градина.

Никога в историята си “червените” не са стартирали с 1 победа в първите си 10 двубоя от сезона, като серията бе продължена и с равенство срещу “Локо” (Сф) 1:1.

Провалът в селекцията се видя в действията на Христо Янев, който пусна Мохамед Брахими да подсили нападението и да се опита да спечели мача, само за да го смени сред 13 минути и да пусне Георги Чорбаджийски.

Същият Брахими бе привлечен от втородивизионен руски тим, но по думите на Душан Керкез му бил предложен от селекционерите и не го взел, защото е работил с него в пловдивския “Ботев”.

“Според мен много неща не достигнаха за победа. Далеч сме от играта, която ЦСКА трябва да показва. Видях много слабости в играта. Ясно е, че имаме да свършим много работа. Току-що излязох от съблекалнята и казах, че ако искаме да променим резултатите, трябва да работим като луди”, заяви Христо Янев след поредния провал на играчите.

