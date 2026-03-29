Кралицата на твърдите кортове Сабаленка с нов триумф!

Арина Сабаленка защити титлата си на турнира от сериите УТА 1000 в Маями и затвърди статута си на най-силната тенисистка в момента. Водачката в световната ранглиста победи Коко Гоф с 6:2, 4:6, 6:3 във финала след 2 часа и 11 минути игра. С успеха тя записа престижен дубъл Индиън Уелс-Маями и влезе в изключително елитна компания. Това е и символичен реванш срещу американката след загубения финал на Ролан Гарос през 2025 година.

Беларуската тенисистка демонстрира стабилност през целия турнир, като достигна до финала без загубен сет. В двубоя срещу Гоф тя спечели 73% от точките си на първи сервис и допусна само две възможности за пробив, което подчерта доминацията ѝ.

Сабаленка започна силно финала и реализира два пробива в първия сет за убедителното 6:2. Във втората част Гоф повиши нивото си и с ключов пробив в десетия гейм изравни след 6:4.

Решителният трети сет започна с ранен пробив за Сабаленка, която поведе с 2:0 и не изпусна инициативата до края. С втори пробив тя затвори мача при 6:3 и заслужено вдигна трофея.

„Искам да започна с Коко. Ти си боец и също така ме тласкаш силно да бъда по-добра тенисистка. Харесвам нашето съперничество“, заяви Сабаленка след финала. С победата тя подобри баланса си срещу Гоф на 7:6 и вече има впечатляващ актив от 23:1 от началото на сезона.

С този успех Сабаленка стана едва петата тенисистка, печелила последователно Индиън Уелс и Маями, както и първата с две поредни титли в Маями след Ашли Барти през 2019 и 2021 година. Турнирът през 2020 година беше отменен заради пандемията.

