Крах за Юве! Каляри нанесе фатален удар по амбициите за титлата

Серията свърши, надеждите угаснаха, кризата чука на вратата

Снимка: Клубен сайт на Каляри
18 яну 26 | 8:26
Иван Ангелов

Амбициите на Ювентус за титлата в Серия А получиха тежък удар и на практика се изпариха след шокиращото поражение с 0:1 при гостуването на Каляри в мач от 21-ия кръг. Въпреки тоталното си превъзходство във владението на топката, тимът от Торино не намери път към мрежата и остана пети в класирането с 39 точки, вече на цели 10 зад лидера Интер. Каляри пък направи огромна крачка към спасението, изкачвайки се на 15-о място с 22 точки и увеличавайки аванса си над зоната на изпадащите на осем.

Парадоксално, домакините не отправиха нито един удар към вратата през първото полувреме, но оцеляха под натиска и дочакаха своя миг. Той дойде в 65-ата минута, когато Лука Мацители наказа безпомощната защита на Ювентус с прецизен удар и сложи край на серията от шест поредни мача без загуба на „бианконерите“ в първенството.

Футболистите на Юве доминираха от първия съдийски сигнал, но без нужната острота. Вратарят на Каляри Елиа Каприле спаси опасен удар на Фабио Мирети преди почивката, а след гола на Мацители нервността в редиците на гостите стана очевидна. Кенан Йълдъз пропусна две отлични възможности да изравни, като при едната разтресе гредата в 84-ата минута.

След края старши треньорът Лучано Спалети призна разочарованието си. „Свалям шапка на съперника – те се възползваха от единствения си шанс. Може би това е урок, който трябва да научим“, заяви той пред Sky Sport. Поражението е едва второ за Ювентус в последните 12 мача от Серия А под ръководството на Спалети, но идва в най-неподходящия момент – преди гостуването на Бенфика в Шампионската лига и сблъсъка с шампиона Наполи следващия уикенд, които може да превърнат този срив в началото на по-дълбока криза.

Първенство на Италия по футбол, мачове от 21-ия кръг в Серия А:

Каляри – Ювентус - 1:0

Наполи – Сасуоло - 1:0

Удинезе – Интер  - 0:1

По-късно днес:

Парма – Дженоа

Болоня – Фиорентина

Торино – Рома

Милан – Лече

В понеделник:

Кремонезе – Верона

Лацио - Комо

От петък:

Пиза – Аталанта   – 1:1

В класирането води Интер с 49 точки, пред Милан и Наполи с по 43. Следват Рома и Ювентус с по 39 точки, Комо с 34 и други.

Автор Иван Ангелов

