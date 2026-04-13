Интер възкръсна от 0:2 до 4:3 и избяга с девет точки

Интер изигра един от най-зрелищните си мачове за сезона и превърна изоставане с два гола в победа с 4:3 срещу Комо, с което направи огромна крачка към титлата в Серия А.

Лидерът в класирането показа характер и класа в ключов момент, а успехът идва в комбинация с грешка на Наполи, който не успя да победи Парма. Така разликата на върха се повиши до девет точки шест кръга преди края. Мачът бе истински спектакъл, който държа напрежението до последния съдийски сигнал.

Комо изненада фаворита и нанесе два бързи удара в края на първото полувреме чрез Алекс Вале и Нико Пас, които шокираха домакините и ги поставиха в трудна позиция. Точно когато изглеждаше, че Интер губи контрол, дойде първият пробив.

Маркюс Тюрам върна надеждата с попадение в добавеното време на първата част, а веднага след почивката изравни резултата. Това даде импулс на Интер, който напълно обърна развоя на срещата.

Дензъл Дъмфрис пое щафетата и с два гола в рамките на малко повече от десет минути изведе тима си напред, оформяйки пълния обрат. Интер вече държеше съдбата в свои ръце, но драмата далеч не бе приключила.

В 89-ата минута Лукас Да Куня върна интригата с точно изпълнение на дузпа, но Комо не успя да стигне до изравняване и Интер удържа победата.

Това е втори пореден силен резултат за отбора след успеха с 5:2 над Рома, който сложи край на серията без победа. Под ръководството на Кристиан Киву тимът показва, че е готов да се бори докрай за титлата още в първия му сезон начело.

Комо, който допреди кръга бе в челната четворка, се смъкна до петото място и остава в битката за участие в Шампионската лига. Предстои нов сблъсък между двата отбора в полуфиналите за Купата на Италия, който обещава още напрежение.

Мачове от 32-я кръг на футболното първенство на Италия:

Дженоа - Сасуоло 2:1

Парма - Наполи 1:1

Болоня - Лече 2:0

Комо - Интер Милано 3:4

Понеделник:

Фиорентина - Лацио

От събота:

Милан - Удинезе 0:3

Каляри - Кремонезе 1:0

Торино - Верона 2:1

Аталанта - Ювентус 0:1

От петък:

Рома - Пиза 3:0

В класирането води Интер със 75 точки, пред Наполи с 66, Милан с 63, Ювентус с 60, Комо 58, Рома с 57 и др.

