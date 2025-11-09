Гризман помогна за триумфа на Атлетико Мадрид

Атлетико Мадрид се наложи над гостуващия Леванте с 3:1 в среща от 12-я кръг и постигна четвърта поредна победа във футболното първенство на Испания.

След успеха възпитаниците на Диего Симеоне да се изравниха по точки с втория Барселона (по 25), но каталунците са с мач по-малко. Леванте е на 17-а позиция с 9 точки.

Срещата започна с автогол на Адриан де ла Фуенте в 12-ата минута, който даде аванс на домакините. Само девет минути по-късно Мануел Санчес изравни за Леванте с глава след центриране от корнер.

През втората част Антоан Гризман, който влезе като резерва, беше точен на два пъти в 61-ата и в 80-ата минути.

В добавеното време Карлос Алварес успя да прати топката във вратата на Ян Облак, но попадението беше отменено заради засада след намеса на системата за видеорбитраж ВАР.

По-рано днес Севиля и Жирона постигнаха минимални победи с 1:0 съответно срещу Осасуна и Алавес.

Мачове от 12-ия кръг на футболното първенство на Испания:

Жирона - Алавес - 1:0

Севиля - Осасуна - 1:0

Атлетико Мадрид - Леванте - 3:1

Еспаньол - Виляреал

Днес:

Атлетик Билбао - Овиедо

Райо Валекано - Реал Мадрид

Майорка - Хетафе

Валенсия - Бетис

Селта Виго - Барселона

От петък:

Елче - Реал Сосиедад - 1:1

В класирането води Реал Мадрид с 30 точки, пред Барселона и Атлетико Мадрид с по 25, Виляреал с 23, Бетис с 19, Еспаньол с 18, Хетафе със 17 и други.

