Гризман помогна за триумфа на Атлетико Мадрид
В класирането води Реал Мадрид с 30 точки, пред Барселона и Атлетико
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В класирането води Реал Мадрид с 30 точки, пред Барселона и Атлетико
Настоящият договор на Гризман с мадридчани е до лятото на 2026 година
Хърватинът изпревари Кристиано Роналдо и Антоан Гризман
Голямата звезда на "Реал" (Мадрид) и Португалия Кристиано Роналдо е новият носител на "Златната топка" на "Франс Футбол" за изминалата 2016 г. Номер 7...
Тази загуба ще ни направи по-силни. Това заяви голмайсторът на Евро 2016 Антони Гризман след като снощи Франция претърпя поражение от Португалия. "Въ...
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Голямата звезда на френския национален отбор Антоан Гризман всъщност бил португалец. Това разкри "Ла Паризиен" само ден преди големия финал на европей...
Сестрата на френския национал Антоан Гризман се е намирала в концертната зала "Батаклан" по време на кървавите атаки в Париж снощи. Докато Гризман е...