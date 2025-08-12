Голям шок за Кубрат Пулев! Промоутър изпадна в бяс

Българският шампион Кубрат Пулев няма да защитава регулярната световна титла по бокс на WBA срещу Майкъл Хънтър.

Двубоят трябваше да се състои на 23 август, но американецът обяви официално, че ще се бие на 11 септември срещу Джарел Милър, съобщава Гонг.бг.

Както е известно Дон Кинг спечели търга за организиране на галавечерта, давайки оферта от 1 100 000 долара. На 23 август залогът трябваше да бъде регулярната титла на WBA, която Кобрата спечели срещу Махмуд Чар.

Кинг е бесен, че вместо с Пулев, Хънтър ще се бие с Джарел Милър. Той призова за спиране на въпросния мач, като е изпратил и официално писмо до организаторите, в което заплашва със съдебен процес.

