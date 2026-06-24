Един гол стигна на Хърватия, за да изхвърли Панама

Хърватия най-после си пое въздух на Мондиал 2026. Медалистът от последните две световни първенства се наложи над Панама с 1:0 в Торонто и записа първия си успех в група L. Анте Будимир влезе на почивката и само девет минути по-късно донесе победата на отбора на Златко Далич. Панама остана без точка и вече няма шанс да се класира за 1/16-финалите.

Мач, който дълго не приличаше на спасение

Хърватия излезе на терена с тежестта на отбор, който няма право на нова грешка. След поражението в първия кръг напрежението беше ясно - всичко различно от победа щеше да превърне последния мач в почти невъзможна задача.

Първото полувреме обаче не даде почти нищо на хърватите. Играта беше бавна, нервна и лишена от острота. Топката се движеше без достатъчно скорост, атаките не намираха дълбочина, а Панама стоеше прибрано и чакаше своя миг.

Единственият наистина опасен момент преди почивката дойде пред вратата на Хърватия. Панама стреля, Доминик Ливакович се намеси, но топката се отби в напречната греда. Това беше предупреждение, че хърватското търпение може да се превърне в капан.

Далич натисна точния бутон

На почивката Златко Далич реагира. Петър Муса остана извън игра, а на терена се появи Анте Будимир - таранът на Осасуна, човекът, който трябваше да даде тежест, позиция и хладнокръвие в наказателното поле.

Смяната проработи почти веднага. В 54-ата минута Йосип Станишич се измъкна по дясното крило и центрира остро към вратата. Будимир беше там, където трябва да бъде един централен нападател - пред голлинията, на точния метър, в точния миг.

За него остана най-важното и най-простото - да прати топката в опразнената врата. Хърватия поведе с 1:0, а напрежението, което я беше стиснало почти цял час, най-сетне се пропука.

Панама тръгна напред, но без последния удар

След гола Панама нямаше друг избор, освен да рискува. Отборът тръгна по-смело напред, опита да натисне и да потърси изравняване, защото равенството беше последната нишка към надеждата.

Хърватия обаче вече имаше това, което й липсваше - преднина и възможност да управлява мача. Тимът на Далич не блестеше, но стоеше по-спокойно. В такива срещи красотата рядко е най-важното. Най-важното е да издържиш.

Панама натисна, но не намери достатъчно качество в последната третина. Ливакович и защитата пред него удържаха, а хърватите започнаха да чакат пространства, в които да решат всичко окончателно.

Пашалич можеше да сложи точката

Само три минути след гола Хърватия получи огромен шанс да затвори мача. Марио Пашалич се озова сам срещу вратата, но пропусна. Това беше моментът, който можеше да спести много нерви на Далич и на всички хърватски фенове.

Пропускът остави двубоя жив до края. Панама продължи да вярва, а Хърватия трябваше да стиска резултата със зъби. За отбор с толкова голям опит това не е непозната територия, но в световно първенство всяка минута при 1:0 тежи двойно.

В крайна сметка хърватите удържаха. Не беше победа с блясък, не беше вечер на голям футболен спектакъл, но беше победа, която връща кислород, увереност и сметка в групата.

Хърватия пак гледа към елиминациите

С трите точки Хърватия се доближи само на една от Англия и Гана, които са с по 4 след нулевото равенство помежду си. Панама остава последна без актив и вече не може да се придвижи нагоре в класирането.

Последният кръг ще решава всичко за хърватите. Те излизат срещу Гана в мач, който може да отвори пътя им към 1/16-финалите. Панама ще завърши участието си срещу Англия, но вече без шанс да промени съдбата си в групата.

За Хърватия тази победа беше повече от три точки. Тя беше напомняне, че старият турнирен инстинкт още е жив. Понякога големите отбори не печелят красиво, а навреме. В Торонто Хърватия направи точно това - намери един гол, хвана се за него и остана в играта.

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