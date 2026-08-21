Драма във Валекас остави Райо без първа победа за сезона

Райо Валекано беше само на шест минути от първата си победа за сезона, но Алавес нанесе късен удар и измъкна 1:1 в двубой от втория кръг на испанското първенство. Серхио Камейо изведе домакините напред в 48-ата минута, а резервата Мариано Диас охлади надеждите на "Валекас" с изравнителен гол в 84-ата. Преди това Райо вече беше преживял един тежък момент, след като попадение на Пелайо Фернандес през първото полувреме беше отменено за игра с ръка. Алавес остана непобеден от началото на сезона, докато Райо записа първата си точка.
Радостта на Райо беше прекъсната
Домакините първи намериха пътя към мрежата в 35-ата минута, когато Пелайо Фернандес прати топката в гола. Радостта обаче трая кратко, след като попадението беше отменено заради игра с ръка.
Райо не се пречупи и само три минути след началото на второто полувреме получи награда за натиска си. Серхио Камейо се разписа в 48-ата минута и този път голът остана, а домакините вече виждаха първите си три точки през сезона.
Мариано Диас развали празника
Алавес обаче отказа да се предаде. Гостите запазиха надеждата си до последните минути и в 84-ата резервата Мариано Диас нанесе решаващия удар за 1:1.
За Райо попадението беше особено болезнено, защото победата изглеждаше почти в ръцете му. След поражението с 1:2 като гост на Севиля в първия кръг мадридският тим все пак взе първата си точка за сезона.
Алавес продължава без загуба
За гостите равенството затвърди силния старт на кампанията. В първия кръг Алавес разгроми Хетафе с 3:0, а след визитата на Райо вече има четири точки от първите си два мача.
Мариано Диас се превърна в големия герой за тима, след като се появи от резервната скамейка и спаси точката в момент, когато домакините вече очакваха последния съдийски сигнал.
Срещи от втория кръг на футболното първенство на Испания:
Райо Валекано - Алавес - 1:1
в петък:
Бетис - Реал Сосиедад
в събота:
Атлетик Билбао - Севиля
Валенсия - Селта Виго
Еспаньол - Реал Мадрид
в неделя:
Атлетико Мадрид - Виляреал
Хетафе - Расинг Сантандер
Елче - Барселона
в понеделник:
Осасуна - Леванте
Малага - Депортиво Ла Коруня