Драма във Валекас остави Райо без първа победа за сезона

Райо Валекано беше само на шест минути от първата си победа за сезона, но Алавес нанесе късен удар и измъкна 1:1 в двубой от втория кръг на испанското първенство. Серхио Камейо изведе домакините напред в 48-ата минута, а резервата Мариано Диас охлади надеждите на "Валекас" с изравнителен гол в 84-ата. Преди това Райо вече беше преживял един тежък момент, след като попадение на Пелайо Фернандес през първото полувреме беше отменено за игра с ръка. Алавес остана непобеден от началото на сезона, докато Райо записа първата си точка.

Радостта на Райо беше прекъсната

Домакините първи намериха пътя към мрежата в 35-ата минута, когато Пелайо Фернандес прати топката в гола. Радостта обаче трая кратко, след като попадението беше отменено заради игра с ръка.

Райо не се пречупи и само три минути след началото на второто полувреме получи награда за натиска си. Серхио Камейо се разписа в 48-ата минута и този път голът остана, а домакините вече виждаха първите си три точки през сезона.

Мариано Диас развали празника

Алавес обаче отказа да се предаде. Гостите запазиха надеждата си до последните минути и в 84-ата резервата Мариано Диас нанесе решаващия удар за 1:1.

За Райо попадението беше особено болезнено, защото победата изглеждаше почти в ръцете му. След поражението с 1:2 като гост на Севиля в първия кръг мадридският тим все пак взе първата си точка за сезона.

Алавес продължава без загуба

За гостите равенството затвърди силния старт на кампанията. В първия кръг Алавес разгроми Хетафе с 3:0, а след визитата на Райо вече има четири точки от първите си два мача.

Мариано Диас се превърна в големия герой за тима, след като се появи от резервната скамейка и спаси точката в момент, когато домакините вече очакваха последния съдийски сигнал.

Срещи от втория кръг на футболното първенство на Испания:

Райо Валекано - Алавес - 1:1

в петък:

Бетис - Реал Сосиедад

в събота:

Атлетик Билбао - Севиля

Валенсия - Селта Виго

Еспаньол - Реал Мадрид

в неделя:

Атлетико Мадрид - Виляреал

Хетафе - Расинг Сантандер

Елче - Барселона

в понеделник:

Осасуна - Леванте

Малага - Депортиво Ла Коруня