Драма в Маями! Меншик оцеля, фаворити отпадат един след друг

Поставеният под номер 12 и миналогодишен шампион Якуб Меншик се класира за третия кръг на турнира от сериите Мастърс 1000 в Маями след трудна победа. Чехът загуби първия сет, но обърна Адам Уолтън със 3:6, 6:2, 6:4. Турнирът вече предлага сериозни изненади, като няколко поставени отпаднаха още във втория кръг. Очакванията за нови обрати се засилват с напредването на надпреварата.

Меншик показа характер след колеблив старт и успя да наложи контрол във втория и третия сет. В следващия кръг той ще се изправи срещу Франсис Тиафо, който елиминира Артюр Казо със 7:6(1), 6:1.

Сред фаворитите без проблеми продължи номер 3 Александър Зверев. Германецът победи Мартин Дам-джуниър с 6:2, 6:4 и си осигури сблъсък с ветерана Марин Чилич, който направи обрат срещу Брандън Накашима с 2:6, 6:4, 7:6(7).

Даниил Медведев също премина през изпитание, но намери пътя напред. Руснакът отстъпи първия сет, но спечели срещу Рей Сакамото с 6:7(10), 6:3, 6:1.

Голямата изненада дойде от отпадането на номер 8 Бен Шелтън. Американецът загуби от Александър Шевченко със 7:6(3), 6:7(3), 3:6 след оспорван двубой.

Още няколко поставени също приключиха участието си. Андрей Рубльов отпадна след загуба от Алехандро Табило със 7:6(5), 2:6, 4:6. Алехандро Давидович Фокина беше елиминиран от Кентен Алис с 6:7(8), 4:6, а Лърнър Тиен загуби от Камил Майхжак с 6:2, 4:6, 6:2.

В останалите срещи Томас Мартин Ечевери победи Зизу Бергс със 7:6(5), 7:6(3). Теренс Атман надделя над Артюр Риндеркнех със 7:6(4), 6:3. Корентен Мите се наложи над Томаш Махач с 6:0, 1:6, 6:4. Алекс Микелсен отстрани Камерън Нори със 7:5, 6:7(4), 6:4, а Юго Юмбер победи Габриел Диало с 6:1, 6:4.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com