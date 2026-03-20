Драма в Левски. Веласкес озадачен

В щаба на Левски цари сериозно недоумение от отношението на публиката към Асен Митков. Той е единственият юноша на клуба, заедно със Светльо Вуцов, който в момента играе редовно в първия отбор и критиките към него са напълно неприемливи, смятат треньорите на „сините“, включително и Хулио Веласкес, пише „Мач Телеграф“.

Те били много озадачени на мача с Локо Пд, когато Митков бе освиркван при смяната си, след като започна титуляр и игра добре. Дори и по време на мача се чуваха освирквания към Митков, а това очевидно пречи на играта му. Митков си навлече гнева на синята публика през есента, когато бе титуляр в злополучния мач със Славия на „Овча купел“. Тогава той сгреши за първия гол на „белите“ и така допринесе за изненадващата загуба с 0:2.

Въпреки колебливото си представяне, Веласкес държи много на халфа и не дава да се каже дума за негово преотстъпване или продажба. Испанецът смята, че именно юношите на клуба трябва да се ползват с най-голямата подкрепа от страна привържениците, както е в нормалните европейски клубове.

Асен Митков всъщност не е съвсем юноша на Левски. Той започва кариерата си в Академията на Ботев Пд, преди да премине в тази на „сините“. Договорът му с клуба от „Герена“ е до лятото на следваната година.

Последвайте ни в Google News Showcase за важните новини

Вижте всички актуални новини от Standartnews.com